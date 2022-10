A mensagem de Ronaldo após o regresso à equipa principal do Manchester United

Internacional português foi na terça-feira reintegrado na formação principal dos "red devils".

Cristiano Ronaldo recorreu esta quarta-feira às redes sociais para assinalar o regresso aos treinos na equipa principal do Manchester United - foi reintegrado na terça-feira -, depois de ter sido afastado por Erik ten Hag, por recusar-se a entrar nos minutos finais da partida com o Tottenham (triunfo do Manchester United por 2-0).

"De regresso à normalidade, com o mesmo compromisso e dedicação de sempre", pode ler-se na publicação do avançado.