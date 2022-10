A mensagem de Ronaldo após chegar ao 700.º golo ao serviço de clubes

Internacional português deu o triunfo ao ao Manchester United no terreno do Everton (1-2), no domingo.

Cristiano Ronaldo chegou no domingo ao 700.º golo da carreira ao serviço de clube, ao dar o triunfo ao Manchester United no terreno do Everton (1-2), em jogo da 10ª jornada da Premier League.

O craque português recorreu esta segunda-feira às redes sociais para assinalar o feito.

"700 golos por clubes. Que bonito número alcançámos juntos! Obrigado a todos os meus colegas de equipa, treinadores, clubes, família e amigos e, claro, aos meus fãs. Continuamos unidos!