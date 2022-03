A mensagem de Ronaldo antes do play-off: "Acreditem em nós, na nossa Seleção"

Na véspera do encontro com a Turquia, referente ao play-off de acesso ao Campeonato do Mundo, o capitão da Seleção Nacional afirmou que representar Portugal é sempre um momento muito especial.

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para mostrar a confiança que se vive no seio da Seleção na véspera do jogo frente à congénere turca, agendado para amanhã, dia 24, às 19h45, no Estádio do Dragão.

O camisola sete da equipa das Quinas fez uma publicação com a seguinte mensagem: "Não é segredo para ninguém: representar o meu país é sempre um momento muito especial para mim. Elevar bem alto o nome de Portugal, levar alegria e orgulho a todos os portugueses, mostrar aos nossos jovens que não há impossíveis! Acreditem em nós, acreditem na nossa Seleção. Tudo faremos para corresponder ao vosso apoio... Força Portugal!", reiterou o astro madeirense que, aos 37 anos, soma 184 internacionalizações e 115 golos pela Seleção Nacional, tendo disputado quatro Mundiais até ao momento (2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul, 2014 no Brasil e 2018 na Rússia).

Recorde-se que, caso vença a Turquia, Portugal terá de ganhar ao vencedor do duelo entre Itália e Macedónia do Norte para garantir o passaporte para a fase final do Campeonato do Mundo do Catar, que se realizará durante os meses de novembro e dezembro.

