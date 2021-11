A mensagem de Ronaldo antes da decisão na Luz: "É por Portugal e pelos portugueses..."

Craque da Seleção pede apoio do público para o último jogo da qualificação

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem ao povo português antes do jogo de todas as decisões, diante da Sérvia. O craque da seleção pede apoio e acredita que o campeão da Europa de 2016 estará no Catar.

"É por Portugal e pelos portugueses que queremos marcar, uma vez mais, presença no Campeonato do Mundo. E é com a força de Portugal e dos portugueses que vamos lá chegar! Contamos com o vosso apoio! Rumo ao Catar 2022!", escreveu CR7, na sua conta de twitter.

Portugal recebe a Sérvia, neste próximo domingo, no Estádio da Luz. Um empate ou uma vitória garantem passaporte automático para o próximo Campeonato do Mundo.