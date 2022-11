A mensagem de esperança de Cristiano Ronaldo na partida para o Catar

O capitão da Seleção Nacional recorreu às redes sociais para transmitir a sua confiança para o Campeonato do Mundo.

Cristiano Ronaldo recorreu, esta sexta-feira, às redes sociais para deixar uma mensagem de esperança na partida para o Mundial do Catar.

O capitão da Seleção Nacional, que apontou 117 golos nos 191 jogos realizados com a camisola das Quinas, escreveu o seguinte: "Grande prova de força ontem em Alvalade, com os nossos rapazes a mostrarem toda a sua personalidade. Clara demonstração de talento e capacidade, mais uma razão para levarmos connosco na bagagem todos os sonhos do Mundo! Seja onde for, Portugal, sempre!".

Recorde-se que, na fase final do Campeonato do Mundo, Portugal está inserido no Grupo H, juntamente com Gana, Uruguai e Coreia do Sul. A estreia da formação lusa, orientada por Fernando Santos, é diante da turma africana, na próxima quinta-feira, dia 24, em Doha.