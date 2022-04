A mensagem de Cristiano Ronaldo aos adeptos após empate com o Chelsea

Craque português recorreu às redes sociais após empate 1-1 com os "blues".

Cristiano Ronaldo marcou esta quinta-feira o golo que valeu o empate caseiro ao Manchester United, com o Chelsea, 1-1, em jogo da 37.ª jornada da Premier League que deixou os "red devils" ainda mais longe da próxima edição da Liga dos Campeões. Com apenas três jogos por disputar esta época, são sextos classificados, com 55 pontos, menos três do que o Tottenham (quinto) e menos cinco do que Arsenal (quarto), ambos com menos dois jogos.

Após a partida, o craque português recorreu às redes sociais para agradecer o apoio dos adeptos presentes em Old Trafford.

"Obrigado pelo apoio em Old Trafford esta noite. Como sempre, os nossos adeptos foram incríveis no seu esforço para ajudar a equipa", pode ler-se na publicação.