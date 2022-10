A marca histórica de Ronaldo assinalada no balneário do Manchester United

Craque português chegou aos 700 golos na carreira, ao serviço de clubes.

Cristiano Ronaldo apontou o golo da vitória do Manchester United (2-1) em casa do Everton, na ronda dez do campeonato inglês, e atingiu a marca dos 700 golos na carreira, ao serviço de clubes.

Bastante elogiado por Bruno Fernandes no final do encontro, Ronaldo também viu o registo ser celebrado no balneário, posando com os restantes companheiros e exibindo uma camisola com o número 700. "Parabéns Cristiano", escreveu o clube inglês nas redes sociais.