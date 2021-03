A Juventus já calculou uma verba para não perder dinheiro com o CR7

PSG e Real Madrid estão na frente da corrida

29 milhões de euros é a verba que a Juventus deveria encaixar para não perder dinheiro com a saída de Cristiano Ronaldo no próximo defeso, segundo um cálculo efetuado pelo jornal Corriere dello Sport.

O clube pagou 115 milhões pelo jogador (incluindo prémios e comissões) e no fim desta época terá amortizado 88 milhões, pelo que se chegou assim ao valor citado.

Depois há o que o clube vai poupar no salário do CR7, que recebe 31 milhões do ano, o que implica o pagamento de 64 milhões brutos por parte do clube, correspondentes a um quinto de todo o valor gasto em ordenados no plantel.

As receitas da Juventus têm sido prejudicadas pela pandemia, mas no ano após a chegada de Ronaldo, o merchandising teve um aumento de 16 milhões de euros e os bilhetes de época de 30 milhões.

Segundo o Corriere, a Juventus recebeu 7,5 milhões a mais em bilheteira graças ao "efeito Ronaldo". Foi nos patrocínios, no entanto, que as receitas mais subiram com Ronaldo, nomeadamente o contrato da Adidas, que passou de 23 para 51 milhões/época com a chegada de Ronaldo. O contrato com a Jeep aumentou também substancialmente.,

Real Madrid e PSG são os nomes que nos últimos dias têm sido apresentados como mais próximos de vencer a corrida. E qualquer um deles sabe que também não vai perder dinheiro com a contratação. Logo à partida, as mais-valias estão garantidas.