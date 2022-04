"A jogar assim, não há motivo para tirar Cristiano Ronaldo do Manchester United"

Cristiano Ronaldo tem contrato para a próxima época, mas há notícias que dão conta de que Ten Hag, o novo treinador dos red devils, não conta com o português.

Erik ten Hag foi já oficializado como treinador do Manchester United em 2022/23 e a imprensa inglesa deu conta também de que o treinador não conta com Cristiano Ronaldo para a próxima época. Trata-se apenas de um rumor, mas que vai alimentando o espaço de comentário. Marco van Basten, antigo futebolista, aconselhou o técnico neerlandês a manter CR7 no plantel.

"Se o Ronaldo continuar a jogar como fez contra o Norwich [marcou um hat-trick], se for marcando dois ou três golos em alguns jogos, não há motivo para o tirar da equipa. Desde que ele faça esse trabalho, tem de ter um lugar na equipa. O Ten Hag tem de ter em conta que não lhe pode pedir o que pede a um jogador de 18 anos, é claro que o Ronaldo tem de trabalhar arduamente, mas acredito que o Ten Hag pode ter influência nele e conseguir motivá-lo. Dou um conselho ao Erik: não ouças a imprensa quando começares a trabalhar no Manchester United", referiu o ex-avançado de Ajax e Milan.

"Tenho a certeza que o Ten Hag vai estar absolutamente concentrado no trabalho no Manchester United e vai conseguir mudar as coisas", acrescentou.