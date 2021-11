Ronaldo, o discurso no hotel e um segredo: "Agora poupo energia para os momentos certos"

Craque português falou sobre a condição física

Outrora um extremo rápido, Cristiano Ronaldo é, cada vez mais, um avançado, um jogador de área. O craque português falou sobre a evolução e sobre a forma como aborda as partidas de futebol, agora que está a viver os últimos anos de carreira.

"Como jogador, é claro que mudei. Era mais rápido, fintava mais e agora meço mais os meus objetivos. Poupo a minha energia para os momentos certos para matar o jogo. A experiência no jogo faz-nos decidir melhor, mas dentro de mim tenho a mesma fome de títulos. Ainda estou motivado, quero aprender e ganhar títulos, essa é a minha mentalidade", afirmou, em entrevista à DAZN.

A ambição, de resto, está presente nas palavras de Cristiano Ronaldo, que até lembrou um discurso feito no hotel. "No meu segundo dia com o grupo, fiz um discurso no hotel e disse que estou orgulhoso por estar aqui. Vejo um grande potencial nesta nova geração de jogadores. Estou aqui para ajudar. Com a minha experiência, os meus golos, a minha forma de jogar. Espero ajudar a equipa a alcançar o nível máximo. Por isso estou aqui, para ganhar coisas", disse ainda.