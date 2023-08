A estreia de Ronaldo no Manchester United vista por um adversário: "Deu cabo de mim..."

A 16 de agosto de 2003, Cristiano Ronaldo fez o primeiro jogo pelo Manchester United. Pela frente, no mesmo corredor, tinha o lateral direito Nicky Hunt, do Bolton, que passou alguns minutos infernais com a entrada do português.

Nicky Hunt foi um dos jogadores do Bolton que "apadrinhou" a estreia oficial de Cristiano Ronaldo com a camisola do Manchester United. E foi precisamente há 20 anos, a 16 de agosto de 2003, quando os red devils venceram, em Old Trafford, por 4-0. Nesse jogo, o internacional português foi lançado aos 61 minutos e foi a partir daí que tudo piorou para o Bolton e para Nicky Hunt, defesa direito que na altura tinha 19 anos e "encontrou" CR7 na mesma ala.

"Quando ele entrou, o meu primeiro pensamento não foi 'estou lixado, ele vai dar cabo de mim'. Eu tinha jogado uns 70 minutos bons. Estávamos apenas a perder por 1-0 e, para mim, ele era apenas mais um jogador. O meu trabalho era ir lá e desarmá-lo. E foi isso que fiz. Varri-o duas vezes. Mas depois disso... ele deu cabo de mim. O Ronaldo conseguia fintar com ambos os pés, o que era ainda mais desafiante. E conseguia cruzar tanto com a direita como a esquerda, tal como rematar. Era uma situação complicadíssima. O meu objetivo era colocar os olhos na bola e mantê-lo longe da baliza. Nos primeiros cinco minutos consegui. Nos últimos 17 ele estava em todo o lado. Era praticamente impossível marcá-lo. Fintava para aqui e para ali e eu pensava 'como é que alguém consegue fazer isto?'. Pensava que ele ia para a esquerda e ele ia para a direita. Pensava que ele ia à linha e ele vinha para trás. Foi algo surreal para mim", recordou o antigo lateral, em entrevista à BBC.

"Era a minha estreia em frente de tanta gente. Fiquei devastado por ter perdido, mas o Sam [Allardyce, treinador do Bolton] não pareceu chateado depois do jogo. Disse que estivemos no jogo até aos 75 minutos. Nós, jogadores, sentámo-nos e olhámos uns para os outros. O adjunto encolheu os braços e sorriu. Todos sabíamos o que aconteceu nos últimos 15 minutos. Não conseguimos fazer nada", acrescentou.

O Manchester United vencia 1-0 com um golo de Giggs aos 34 minutos e ampliou a vantagem aos 73' (Giggs), 76' (Scholes) e 86' (Ruud van Nistelrooy) - os três últimos golos aconteceram já com Cristiano Ronaldo em campo.

Nicky Hunt lembrou também a euforia em Inglaterra com a chegada do avançado ex-Sporting à Premier League: "Estávamos a tentar preparar o nosso primeiro jogo e havia uma loucura em torno de um miúdo de 18 anos, quase como se fosse o Maradona. Tentámos ignorar, mas tornou-se cada vez maior. Estava em todos os jornais, nos programas de televisão. Era impossível ignorar. Qualquer pessoa ligada ao futebol estaria a mentir se dissesse que não olhou para aquele lado quando ele foi aquecer. Quando o vi, ele era incrivelmente magro. Eu era magríssimo, mas ele era ainda mais. Cabelo preto com madeixas loiras, cheio de acne. Estávamos a pensar 'ele é muito jovem, não deve ser tão bom como dizem'. Mas era."