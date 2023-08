A epopeia de Ronaldo começou há 20 anos: os recordes e os melhores momentos

Um dos pontos altos da carreira de Ronaldo foi a conquista do Europeu'2016, em França

Foi neste dia, em 2003, que Cristiano Ronaldo somou a primeira internacionalização por Portugal

A 20 de agosto de 2003, numa noite em Chaves, Portugal jogou um daqueles encontros particulares que não provocam grande entusiasmo, contra o Cazaquistão. Depois do 0-0 ao intervalo, Luiz Felipe Scolari faz várias mexidas e uma delas passou pela entrada de Cristiano Ronaldo. O miúdo que começava a abrir bocas de espanto pela maneira como parecia diabólico tirar-lhe a bola, ao ponto de ter sido contratado pelo Manchester United, poucos dias antes, no final de um jogo com o Sporting em que partiu os rins a muitos bons defesas. Ainda assim, só o mais otimista e criativo imaginaria que acabara de começar a ser escrita história na Seleção Nacional - ou talvez apenas o próprio Cristiano Ronaldo agora que o conhecemos todos tão bem.