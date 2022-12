Um dia depois de deixar o Catar, na ressaca da eliminação de Portugal no Mundial'2022, Ronaldo voltou esta segunda-feira a publicar nas redes sociais

"Três aspetos da realidade: dor, incerteza e trabalho constante", isto é o que se pode ler na publicação de Cristiano Ronaldo, esta segunda-feira, na rede social Instagram. Um dia depois de ter feito um outro "post", esse a comentar o que se passou no Mundial'2022.

Ora, mas qual a origem da frase? De uma série da Netflix. Mais concretamente do documentário realizado por Jonah Hill, no qual o famoso ator norte-americano entrevista o psicoterapeuta, Phil Stutz, a quem atribui a responsabilidade de lhe ter mudado a vida.

Phil Stutz defende que qualquer método de melhoria deve compreender "Três aspetos da realidade: dor, incerteza e trabalho constante [Three Aspects of Reality; Pain, Uncertainty and Constant Work", sendo esta uma das passagens mais famosas do documentário.

"Qualquer pessoa pode ter uma experiência desagradável e transformá-la numa oportunidade", defende o mesmo psicoterapeuta.