Prestes a iniciar a segunda época na Arábia Saudita, Alfa Semedo fala de um país que o surpreendeu pela positiva e do impacto que este defeso terá no futuro

As ideias sobre a Arábia Saudita não eram as melhores quando Alfa Semedo deixou Portugal, mas rapidamente percebeu que a realidade não era igual ao que lhe contavam. Sem fechar portas a um regresso, o médio mostra-se entusiasmado com esta revolução no futebol saudita.