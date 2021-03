A alegada posição de Ronaldo sobre o Real Madrid, segundo o AS

Jornal espanhol avança que a vontade de Cristiano Ronaldo é de regressar ao Real Madrid.

Nesta sexta-feira, a imprensa espanhola tem escrito que o regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid é uma hipótese. Segundo alguns meios de comunicação social, o empresário do avançado, Jorge Mendes, já terá desenvolvido contactos com o clube no sentido de apurar a possibilidade de haver negócio.

Horas depois de surgir essa informação, o jornal AS adiantou que a vontade do jogador português é, de facto, voltar ao Santiago Bernabéu. O diário espanhol escreve que o dianteiro da Juventus segue a atualidade dos merengues e "conhece perfeitamente" o plantel, que entende ser "jovem, mas com muito potencial". A chegada de Ronaldo ajudaria a debelar a falta de golos de que a equipa madrilena padece e seria um "aliciante" para que mantivesse a "motivação necessária para prolongar a carreira por mais uns anos", acrescenta o AS.

O jornal escreve mesmo que "a saída de Cristiano da Juventus não seria um problema caso o Real Madrid quisesse o seu regresso".