Piers Morgan escreveu, no Sunday Times, as mensagens e mais pormenores das conversas que tem tido com Cristiano Ronaldo. Os dois tornaram-se amigos e o português quis dar uma entrevista logo no mês de abril, segundo o britânico

Primeiro contacto para entrevista: "A 15 de abril de 2022, o Cristiano Ronaldo ligou-me para falar sobre o Manchester United. O regresso de sonho, que tinha acontecido apenas há oito meses, tinha-se tornado num pesadelo e durante uma hora falou de forma apaixonada dos problemas que estavam por trás do facto de o clube ter passado de campeão, com Sir Alex Ferguson, para a mediocridade abjeta."

Contacto pós anúncio de Ten Hag: "Três dias depois, o Manchester United anunciou o novo treinador, Erik ten Hag, um homem que diz ser um disciplinador 'severo', que rapidamente embirrou com a sua super estrela. O que sucedeu nessa semana é fulcral para se perceber por que Ronaldo me deu a mais explosiva entrevista, que fez manchetes durante dias. No início deste mês mandou-me uma mensagem: 'Olá meu amigo, onde andas?' 'Em Londres. Estás bem?', respondi. 'Sim. Quero dar-te uma entrevista na minha casa em Manchester. É tempo de falar'. Não fiquei surpreendido."

Piers Morgan pouco surpreendido: "O Ronaldo não é o tipo de pessoa que se senta e silenciosamente aceita aquilo que ele considera serem constantes faltas de respeito por parte dos diretores do clube e do Ten Hag, com a imprensa a divulgar notícias sobre ele em que em '95 por cento dos casos são lixo.'"