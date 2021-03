Uma convicção sobre Ronaldo: "A menos que se passe algo de estranho..."

Melhor amigo de Ronaldo na Juventus lembra que o português tem contrato e falou ainda das brincadeiras entre ambos no balneário.

O futuro de Cristiano Ronaldo é o grande tema do momento e por isso, numa entrevista ao Tuttosport, Carlo Pinsoglio, o terceiro guarda-redes da Juventus, foi questionado sobre a continuidade do internacional português e respondeu: "Não sei, espero que fique, porque tem um grande impacto".

"Ainda tem um ano de contrato. Espero que fique e creio que ficará. Em teoria é o que vai acontecer, a menos que se passe algo de estranho", adiantou o guardião que é muito próximo de Ronaldo e que aproveitou para falar da relação cúmplice que têm na equipa. "Faço-o rir com as minhas caras e ele imita-as quando marca", contou o jogador, sempre bem disposto e humorado: "Quando Georgina me mandou mensagem a convidar-me [para os anos de Ronaldo], ia responder: 'Acho que te enganaste, eu sou o Pinso'".

A amizade entre Pinsoglio e Ronaldo já levam "os colegas a gozar": "Dizem-me que vou ao Europeu por Portugal", referiu o jogador, acrescentando: "Sou o garante do bom humor no balneário, é um papel que sinto que é meu. Na minha opinião, quando te ris, obviamente nos momentos adequados, o ambiente fica muito mais tranquilo e o grupo fica muito mais unido. Sorrir ajuda a encarar melhor as fases críticas da temporada".

Referindo-se ao momento da Juventus, que foi eliminada da Liga dos Campeões pelo FC Porto e ocupa o terceiro lugar no campeonato italiano, e aos golos de Ronaldo, o guarda-redes comentou: "Nos treinos as bolas dele entram todas. Quando estou na baliza, faz-me sempre uns sete golos. Porque é que não entram nos jogos? Não sei, talvez seja má sorte".