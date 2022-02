Transfermarkt e o aniversário de Ronaldo: "A mensagem não pôde ser entregue"

Craque português bloqueou as redes sociais da página especializada em valores de mercado.

Cristiano Ronaldo celebra este sábado o 37.º aniversário e as mensagens são mais do que muitas. Mas algumas não chegam ao destinatário. É o caso do Transfermarkt, que assinalou a data festiva do craque português nas redes sociais.

"Parabéns a você - a mensagem não pôde ser entregue", pode ler-se no Instagram, com um ranking dos jogadores com pelo menos 37 anos mais valiosos do mercado.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Transfermarkt (@transfermarkt_official)

Recorde-se que no passado mês de janeiro, Christian Swartz, coordenador da página especializada em valores de mercado, revelou que Cristiano Ronaldo não ficou satisfeito ao ter visto que o site o avaliava em 75 milhões de euros em março de 2020.

Num onze elaborado pelo site exclusivamente com jogadores agenciados por Jorge Mendes, Ronaldo foi o segundo jogador mais valioso, atrás de Bernardo Silva, avaliado em 100 milhões de euros, algo com que o internacional português também não terá concordado, segundo Swartz.

"Ele [Cristiano Ronaldo] mandou primeiro mensagem ao nosso pessoal das redes sociais. Eles responderam-lhe, disseram o porquê [da avaliação] e disseram-lhe: 'No que toca aos jogadores do teu grupo etário, és o melhor, de longe'. Penso que havia uma diferença entre 25 e 45 milhões de euros [entre a avaliação de CR7 e Bernardo Silva], ele enviou-nos smiles e depois bloqueou-nos no Instagram", recordou em declarações ao The Athletic.