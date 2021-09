"Se Cristiano Ronaldo comesse merda de cavalo antes de um jogo, eu também comeria"

Troy Deeney, avançado do Birmingham, afirmou que escolheria Ronaldo à frente de Messi.

As declarações de Lee Grant, guarda-redes do Manchester United, que elogiou Cristiano Ronaldo e afirmou que a presença do astro português está a mudar os habitos alimentares dos demais companheiros da equipa, continuam a repercutir em Inglaterra. Este sábado, Troy Deeney, avançado do Birmingham, escreveu a crónica que assina no jornal The Sun dedicada ao exemplo que é CR7.

Troy Deeney afirmou que apenas deixar de comer a sobremesa para seguir os passes de Ronaldo é muito pouco. "De facto, se eu visse Cristiano Ronaldo a comer merda de cavalo antes de um jogo, eu também comeria", garante.

Aos 36 anos, o astro português segue com uma forma física invejável. Troy Deeney, que tem 33 anos, destacou que se jogasse na mesma equipa que Ronaldo, faria tudo igual ao jogador do United.

"Se o Ronaldo se tornar teu companheiro de equipa, isso não quer dizer que vais ficar tão bom quanto ele, mas podes testemunhar o seu profissionalismo de perto e imitar tudo o que ele faz, de modo a te tornares no melhor possível", disse



"Se ele aparecesse no treino às 8h00, eu também lá estaria às 8h00. E se ele saísse às 19h00, eu sairia às 19h00. Há grandes nomes no balneário do Manchester United, mas Ronaldo é a elite da elite. Acredito que estejam todos maravilhados com ele. Este é um dos maiores jogadores de todos os tempos. O maior que eu já vi. Escolheria-o à frente de Lionel Messi se tivesse de fazer uma escolha, devido à forma como ele melhorou e quase se reinventou como centro avançado - e porque se desafiou em tantas ligas diferentes", acrescentou Deeney.