"Arábia Saudita anfitriã do Mundial'2030? Temos a ambição de acolher eventos..."

Declarações de Yasser Al-Misehal, presidente da Federação de futebol da Arábia Saudita, em entrevista ao jornal Marca.

Como avalia a prestação do seu país no Mundial'2022? "Estivemos bem, tivemos uma vitória histórica no primeiro jogo com a Argentina [2-1]. Tivemos adversários difíceis [Argentina, Polónia e México] e estamos satisfeitos. Fomos afetados por lesões de jogadores importantes e crescemos a partir daí".

Quais são as metas para o futebol saudita? "Temos uma estratégia delineada para os próximos anos. O nosso objetivo é estar no top-20 do ranking da FIFA em 2034. Há três anos, estávamos em 70.º e atualmente estamos em 49.º. É um grande salto. Temos muitos planos para desenvolver o futebol e para promovê-lo na Arábia Saudita".

Futebol feminino? "O desenvolvimento das mulheres faz parte do plano de 2030 para o progresso do país. Queremos ajudar as nossas mulheres no seu desejo de jogar. Existe muita procura. Há cinco meses, aconteceu um dérbi histórico entre o Al Ahly e o Al Hilal que encheu um estádio com 5000 adeptos. Estamos a dar às mulheres a oportunidade de jogarem. A nossa seleção nacional [feminina] já fez cinco jogos particulares e em janeiro vamos passar a pertencer ao ranking da FIFA".

É verdade que os jogadores da seleção receberam 500 mil euros e um Rolls-Royce por terem vencido a Argentina? "Não. Eles jogaram pelo orgulho da sua nação. Tiveram a honra de jogarem uma partida história contra a Argentina. Estes rumores não são verdade. Claro que receberam um bónus, mas foi um bónus normal e previamente regulado. Eles não jogam por causa do bónus, mas para escreverem a sua própria história. Muitos deles tornaram-se em desportistas famosos após aquele jogo".

A Arábia Saudita planeia acolher o Mundial'2030? "Até que a FIFA o anuncie, não vou dizer muito. Existem requerimentos relacionados com os estádios, etc. Nós temos uma boa relação com Espanha, mas fora disso temos a ambição de organizar eventos de futebol. Mas não há nada oficial e não posso dizer muito mais. Existe muita especulação e há quem diga que deveríamos fazer uma candidatura conjunta com o Egito, Grécia, Itália... É muito cedo para dizer se nos vamos candidatar junto com outros países. [Gianni] Infantino [presidente da FIFA] já disse que será muito difícil que existam novos Campeonatos do Mundo que sejam acolhidos por um só país. Neste momento, o nosso foco está em organizar a Taça da Ásia feminina de 2025 e a Taça da Ásia masculina de 2027".