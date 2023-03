"Zainadine vai ultrapassar isto e pode fazer a diferença nesta reta final"

Treinador português Luís Gonçalves, que dirigiu Moçambique e agora treina em Angola, analisou possível incidente do central do Marítimo com Chiquinho Conde na seleção

Zainadine não traz as melhores memórias da passagem pela seleção de Moçambique, duplamente derrotada pelo forte Senegal. Mas o pior foi o banco ao qual o experiente central foi condenado por Chiquinho Conde no jogo de Maputo, alegadamente por um desentendimento com o técnico após o 5-1, no terreno do adversário.

O defesa do Marítimo já procurou desvalorizar o sucedido mas a ida para o banco não disfarça a existência de um choque, até por se tratar de um dos capitães dos mambas. No episódio é relatada uma recusa de participação no jantar de grupo e uma ameaça de abandono da concentração. Agora a treinar o Interclube, de Angola, Luís Gonçalves, antigo selecionador de Moçambique, acredita num problema passageiro.

"Não sei o que se terá passado entre os dois, só ouvi falar. O Zainadine é um grande profissional e um grande líder, além de um jogador de grande qualidade. É o que posso dizer sobre ele. Enquanto trabalhámos juntos a nossa relação primou pelo profissionalismo e respeito mútuo. Se realmente houve algum desentendimento, naturalmente que saberão solucionar dentro do grupo", argumentou o técnico português, de 51 anos, desfazendo qualquer perturbação no foco do atleta para o exigente calendário do Marítimo. E para as dores de cabeça adjacentes à classificação.

"Ele vai ultrapassar isso! É um jogador com muita experiência de Liga, com muitos anos de Marítimo também. Não é por acaso que é o capitão. É certo que à época não está a correr bem, mas como disse o José Gomes, têm de continuar a trabalhar com seriedade e profissionalismo, acreditando até ao fim que a permanência é possível", revelou. O central já treinou no Funchal e será opção diante do Boavista.

"Zainadine, com a sua experiência e inteligência, será muito importante para ajudar o restante grupo a manter o foco no que é fundamental para esta ponta final de época. É um homem que pode fazer a diferença em tempos mais difíceis", explicou Luís Gonçalves, que também não recusou falar da notoriedade de Bruno Langa no Chaves. Até porque recentemente se falou do interesse do Benfica.