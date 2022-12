Wellington Lima anuncia saída do Petro de Luanda

O guarda-redes de 32 anos, que assinou um contrato válido por um ano e meio não esclareceu as razões da rescisão

O guarda-redes brasileiro Wellington Lima anunciou, nas redes sociais, a saída do Petro de Luanda, orientando pelo treinador português Alexandre Santos, um ano depois de assinar contrato pelo clube de futebol angolano.

O guarda-redes de 32 anos, que assinou um contrato válido por um ano e meio com o clube angolano em janeiro deste ano, não esclareceu as razões da rescisão, e limitou-se a agradecer a Deus pela oportunidade de vestir a camisola dos campeões angolanos.

"Grato a Deus pela oportunidade de vestir a camisola do Petro de Luanda, fazendo história e colocando o nome do clube entre os melhores de África", escreveu.

Wellington Lima, que perdeu a titularidade esta época para Hugo Marques, por opção técnica, venceu a última edição do Girabola e uma Taça de Angola com a camisola do Petro de Luanda, e foi igualmente titular ao longo da última edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos, onde os angolanos alcançaram a inédita meias-finais.