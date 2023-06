União de Malanje e São Salvador vão estrear-se na primeira divisão de Angola

Redação com Lusa

O União de Malanje e o São Salvador, este da província do Zaire, ascenderam, este domingo, à primeira divisão angolana de futebol pela primeira vez, após vencerem o Ferrovia do Huambo e o Kabuscorp do Palanca, por 1-0, respetivamente.

No duelo entre o União de Malanje e o Ferrovia do Huambo, o único golo foi marcado por Osmani, aos 75 minutos, enquanto, na outra partida, Polaco, aos 78, marcou para o São Salvador.

As duas equipas derrotadas vão agora encontrar, em jogo único, a disputar no próximo dia 29, a terceira equipa a ascender à primeira divisão do futebol angolano.