Tomás Faria diz que esta edição do Girabola foi a mais equilibrada dos últimos anos

Redação com Lusa

Tomás Faria, presidente do já campeão Petro de Luanda, disse que a presente edição do campeonato angolano de futebol foi a mais equilibrada dos últimos anos.

O dirigente apontou os investimentos feitos pelas equipas concorrentes como prova do que defende, sobretudo do ponto de vista de apostas em jogadores jovens, o que, do seu ponto de vista, trouxe maior equilíbrio à competição e melhor qualidade desportiva.

De igual modo, referiu-se ao equilíbrio em relação aos dois primeiros da tabela classificativa, com o Petro de Luanda a erguer o troféu apenas na penúltima jornada, com 69 pontos, enquanto o 1.º de Agosto, que é o segundo, com 60, pode encurtar a distância em caso de vitória sobre o Interclube neste fim de semana, visto que o bicampeão não vai jogar por força de calendário.

Em 29 jogos do Girabola, o Petro somou 23 vitórias e três empates, contra seis da época anterior.

O Petro, que assegurou o título a uma jornada do fim da prova, mantém-se assim como a equipa mais titulada do futebol angolano, com 17 campeonatos conquistados.