Songo vence e continua no comando do campeonato moçambicano de futebol

Redação com Lusa

O Songo consolidou este domingo a liderança no campeonato moçambicano, ao vencer fora o Ferroviário de Lichinga por 1-0, em partida da 19ª jornada, a três rondas do fim do Moçambola, passando a somar 45 pontos.

Com a derrota de hoje, o Ferroviário de Lichinga mantém-se na sexta posição, com 24 pontos.

O Black Bulls continua firme na segunda posição e com esperanças ainda intactas de ganhar a competição, após o triunfo que conseguiu hoje fora contra o Ferroviário Nacala por 4-1, contando agora com 43 pontos.

A abrir a jornada, no sábado, o Ferroviário de Nampula ganhou em casa ao homónimo de Maputo por 2-0, ocupando agora o terceiro lugar, com 34 pontos.

- Resultados da 19ª jornada:

Ferroviário de Lichinga - Songo, 0-1

Ferroviário de Nacala - Black Bulls, 1-4

Costa do Sol - Ferroviário da Beira, 0-3

Ferroviário de Nampula - Ferroviário de Maputo, 2-1

Matchedje de Mocuba - Incomáti, 3-1

Liga - Vilakulo - 4-0

Classificação:

1. Songo, 45 pontos

2.Black Bulls, 43

3. Ferroviário de Nampula, 31

4. Costa do Sol, 28

5. Ferroviário de Maputo, 27

6.Ferroviário de Lichinga, 24

7. Ferroviário da Beira, 23

8. Ferroviário de Nacala, 23

9.Vilankulo, 20

10. Incomáti, 17

11. Matchedje, 17

12. Liga Muçulmana, 12

- Programa da 20ª jornada:

Black Bulls - Ferroviário de Nampula

Vilankulo - Ferroviário de Nacala

Ferroviário da Beira - Songo

Ferroviário de Maputo - Matchedje de Mocuba

Incomáti - Costa do Sol

Liga -Ferroviário de Lichinga