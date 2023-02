Sem salários há dois anos e apenas pão com manteiga como comida

Redação com Lusa

Acusações dos jogadores do Sporting de Cabinda, clube do campeonato angolano.

Futebolistas do Sporting de Cabinda afirmaram à agência Lusa que estão há 24 meses sem salários, ao contrário dos quatro meses avançados pela direção do clube angolano.

Os atletas, que não quiseram ver as suas identidades reveladas, por medo de alegadas represálias, revelaram que a equipa realiza jogos em condições desumanas, sem comida, sem transporte e sem condições adequadas para dormir, sendo que o pão com manteiga e chá tem sido a comida que a direção do clube tem colocado à disposição dos jogadores.

Falando esta segunda-feira à imprensa, o responsável para o futebol do Sporting de Cabinda Hélder Felipe admitiu que os atletas e equipa técnica estão há largos meses sem salários, sem, no entanto, revelar o tempo exato.

Disse que, devido às dificuldades financeiras que o clube enfrenta há alguns anos, a direção do Sporting de Cabinda pondera anunciar a desistência do Girabola, campeonato angolano de futebol, por falta de dinheiro para pagar transportes, bem como alojamentos condignos para a equipa, que, neste momento, ocupa o 14.º lugar na tabela classificativa, com 13 pontos.