Sagrada Esperança vence Sporting de Cabinda e ascende ao quarto lugar

O Sagrada Esperança venceu esta segunda-feira o Sporting de Cabinda por 3-0, em jogo da 10ª jornada do campeonato angolano, e ascendeu ao quarto lugar.

Na província angolana de Cabinda, Lépua, aos 26 minutos, e Latifi, aos 83' e 86', foram os autores dos golos, que permitiram ao Sagrada Esperança passar a somar 18 pontos.

Também esta tarde, o Wiliete de Benguela venceu o Recreativo do Libolo, por 1-0, e reforçou o segundo lugar do campeonato angolano, com 23 pontos, a dois do líder Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, que na terça-feira defronta o 1.º de Agosto.

O golo do Wiliete de Benguela foi apontado por Naigel, aos 79 minutos.

O Bravos do Maquis ganhou ao Desportivo da Lunda Sul por 1-0, após golo de Rúben, aos 32 minutos.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com nove golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.