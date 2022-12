Sagrada Esperança vence e ascende ao terceiro lugar do Girabola

O único golo foi marcado por Celso, aos 90+3, de penálti.

O Sagrada Esperança venceu esta quinta-feira o Cuando Cubango por 1-0, em jogo em atraso da terceira jornada do Girabola, e ascendeu a terceiro na tabela classificativa.

O golo foi marcado por Celso, aos 90+3', de penálti.

O Sagrada Esperança é terceiro, com 21 pontos, a quatro do líder Petro de Luanda e a dois do vice Wiliete de Benguela.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com nove golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.