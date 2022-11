Sagrada Esperança, do português Alexandre Ribeiro, vence no Girabola

Sagrada Esperança, de Alexandre Ribeiro, vence Isaac e sobe a sétimo no Girabola.

O Sagrada Esperança, sob comando do treinador português, Alexandre Ribeiro, venceu esta segunda-feira o Isaac de Benguela por 2-0, em jogo antecipado da 15.ª jornada do campeonato angolano de futebol, e ascendeu ao sétimo lugar.

Lépua, aos quatro minutos, e Cachi, aos 90+4, marcaram os golos do Sagrada Esperança, enquanto Edilson, aos 52, rubricou o golo solitário do Isaac.

O Desportivo da Huila, de Paulo Torres, venceu o Wiliete de Benguela por 1-0, em jogo antecipado da nona jornada, após golo de Adó Pena, aos 47 minutos, e ascendeu ao oitavo posto, com 11 pontos.

Com esta derrota, o Wiliete de Benguela desperdiçou a oportunidade de liderar o Girabola, que é comandado pelo Petro de Luanda, treinado pelo português, Alexandre Santos, com 22 pontos.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com nove golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.

Resultados da 15ª jornada:

- Segunda-feira, 21 nov:

Sagrada Esperança - Isaac de Benguela, 2-1

- Quinta-feira, 29 dez:

Cuando Cubango FC - Petro de Luanda

Wiliete de Benguela - Académica do Lobito

Interclube - 1.º de Agosto

Bravos do Maquis - Sporting de Benguela

Desportivo da Lunda Sul - Recreativo do Libolo

Santa Rita de Cássia - Sporting de Cabinda

ASK Dragão do Uige - Desportivo da Huila

Classificação:

1. Petro de Luanda, 22 pontos

2. Wiliete de Benguela, 20

3. Interclube, 14

4. Sporting de Cabinda, 13

5. Académica do Lobito, 12

6. Recreativo do Libolo, 12

7. Sagrada Esperança, 12

8. Desportivo da Huila, 11

9. 1.º de Agosto, 10

10. Cuando Cubango FC, 9

11. Desportivo da Lunda Sul, 8

12. Sporting de Benguela, 6

13. Bravos do Maquis, 6

14. Santa Rita de Cássia, 5

15. Isaac de Benguela, 4

16. ASK Dragão do Uige, 3