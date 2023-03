RD Congo em choque com expulsão de Bakambu: "Tenham respeito por nós"

A República Democrática do Congo empatou com a Mauritânia após um jogo marcado por decisões de arbitragem muito polémicas, especialmente aquela que ditou a expulsão do avançado Cédric Bakambu aos 59 minutos, na sequência de uma clara simulação do guarda-redes adversário.

A República Democrática do Congo, com o ex-FC Porto Chancel Mbemba a titular, empatou na terça-feira 1-1 na Mauritânia, após um jogo da quarta jornada de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN'2024) marcado por decisões de arbitragem que causaram muita polémica, especialmente aquela que ditou a expulsão do avançado congolês Cédric Bakambu.

Já depois de o dianteiro, que representa os gregos do Olympiacos, ter inaugurado o marcador aos nove minutos, acabando por ser pontapeado pelo guarda-redes da Mauritânia, Babacar Mbaye, sem que qualquer sanção lhe fosse atribuída, tudo descambou aos 59'.

Dois minutos depois de a Mauritânia ter empatado a partida, Bakambu aproveitou um passe traseiro da defesa adversária para colocar pressão em Mbaye, que decidiu agarrar a bola e simular um pisão, o que valeu um segundo cartão amarelo e consequente expulsão para o avançado.

A decisão deixou a República Democrática do Congo incrédula, tal como demonstrou o defesa Arthur Masuaku, que recorreu às redes sociais para criticar o árbitro da partida, aproveitando para publicar vídeos que demonstram o que aconteceu em campo.

"Mais além do que o resultado: podíamos ter ganhado, talvez não, isso é futebol. Mas decisões como estas prejudicam as nossas competições e as nossas seleções, que já têm problemas suficientes. Tenham respeito por nós e pelo nosso desporto", escreveu.

À quarta jornada da qualificação para a CAN'2024, a República Democrática do Congo ocupa o último lugar do Grupo I, com quatro pontos, menos três do que o líder Gabão (sete) e menos dois do que o Sudão (seis), segundo classificado. A Mauritânia segue no terceiro posto, com cinco pontos.

Veja os dois lances que causaram polémica no jogo: