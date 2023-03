Qualificação para a CAN: Cabo Verde vence com vários "portugueses" em campo

Cabo Verde vence na Suazilândia e fica mais perto da CAN'2023.

Cabo Verde venceu, esta terça-feira, na Suazilândia (1-0), na quarta jornada do Grupo B de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN'2023), e ficou mais perto de garantir a quarta presença na fase final da prova.

Em Nelspruit, o extremo Ryan Mendes fez o golo do triunfo dos tubarões azuis, aos 56 minutos, tento suficiente para a seleção cabo-verdiana reforçar o segundo lugar do agrupamento.

Ivanildo Fernandes (Vizela), Telmo Arcanjo (Arouca), João Paulo (Feirense) e Benchimol (Benfica B) foram titulares na equipa de Cabo-Verde, enquanto Cuca (Casa Pia) foi suplente utilizado.

O Grupo B continua a ser liderado pelo Burkina Faso, com nove pontos (menos um jogo), seguido do Cabo Verde, agora com sete, da Suazilândia, que continua com dois, e do Togo, de Paulo Duarte que tem apenas um (menos um jogo).

Cabo Verde participou na fase final da CAN em 2013, 2015 e 2021.

A edição referente a 2023 vai decorrer na Costa do Marfim nos primeiros meses de 2024.