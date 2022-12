Petro de Luanda vence Académica do Lobito e reforça liderança do Girabola

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, venceu este sábado a Académica do Lobito, por 2-0, na província angolana de Benguela, e reforçou a liderança do campeonato angolano.

Tiago Azulão, aos 65 e 98 minutos, marcou os golos e distanciou-se na lista de artilheiros, com 11 golos marcados, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.

O Petro de Luanda tem agora 28 pontos, mais cinco do que o Wiliete de Benguela, segundo classificado, que no domingo defronta o Sporting de Cabinda.

No outro jogo da tarde, o Interclube goleou o Recreativo do Libolo por 3-0, após um autogolo de Felipe, aos cinco minutos, e golos de Jó Paciência, aos 29, e Julinho, aos 90.

Com esta vitória, o Interclube ascende a terceiro do campeonato angolano de futebol, com 21 pontos, os mesmos do Sagrada Esperança, que é quarto.

O jogo entre o Bravos do Maquis e o ASK Dragão do Uige não se realizou, devido a ausência do ASK, na província angolana do Uige, e aguarda-se pela decisão da Federação Angolana de Futebol, em relação ao desfecho.

Resultados da 11.ª jornada:

Sábado, 3 de dezembro:

Académica do Lobito - Petro de Luanda, 0-2

Interclube - Recreativo do Libolo, 3-0

Bravos do Maquis - ASK Dragão do Uige

Domingo, 4 de dezembro:

Cuando Cubango FC - Desportivo da Huila

Santa Rita de Cássia - Desportivo da Lunda Sul

Sagrada Esperança - Sporting de Benguela

Wiliete de Benguela - Sporting de Cabinda

1.º de Agosto - Isaac de Benguela

Classificação:

1. Petro de Luanda, 28 pontos

2. Wiliete de Benguela, 23

3. Interclube, 21

4. Sagrada Esperança, 21

5. 1.º de Agosto, 16

6. Académica do Lobito, 15

7. Cuando Cubango FC, 13

8. Sporting de Cabinda, 13

9. Recreativo do Libolo, 12

10. Desportivo da Huila, 12

11. Santa Rita de Cássia, 11

12. Desportivo da Lunda Sul, 9

13. Sporting de Benguela, 9

14. Bravos do Maquis, 9

15. Isaac de Benguela, 4

16. ASK Dragão do Uige, 3