Petro de Luanda solicita gestão do Estádio dos Coqueiros ao governo angolano

O Petro de Luanda manifestou esta quinta-feira ao governador da província de Luanda, Manuel da Conceição Homem, o interesse em gerir temporariamente o Estádio dos Coqueiros, para jogos do campeonato angolano de futebol e competições africanas.

A solicitação decorreu durante uma cerimónia, que decorreu no Palácio do governo da província de Luanda, e que serviu para a apresentação oficial do 17.º título do Girabola ao governante angolano, que prometeu reagir oportunamente.

A intenção do Petro de Luanda decorre do facto de o Estádio 11 de Novembro ter sido interditado pelo Ministério da Juventude e Desportos angolano, para obras profundas, devido ao seu mau estado de conservação.

Como consequência, o Petro de Luanda e o 1.º de Agosto têm realizado os seus jogos no Estádio 22 de Junho, infra-estrutura do Interclube.

Durante a cerimónia de apresentação da taça de campeão angolano, o Petro de Luanda recebeu felicitações de Manuel da Conceição Homem pela reconquista do título e incentivos para um bom desempenho na primeiro edição da Superliga Africana.