Petro de Luanda reforça liderança no Girabola

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, venceu o Cuando Cubango FC por 2-1, na província angolana do Bié, e reforçou a liderança do Girabola, com 34 pontos, em jogo antecipado da 15.ª jornada.

Os golos dos campeões angolanos foram marcados por Yano, aos dois minutos, e Tiago Azulão, aos 73, enquanto Vado, aos 58, marcou para os derrotados.

O Desportivo da Lunda Sul, por seu lado, venceu o Recreativo do Libolo por 1-0, após golo de Felipe, aos 58 minutos.

Foi a primeira vitória do treinador brasileiro Maurício Silva, ex-jogador do Vitória de Guimarães, no comando do Desportivo da Lunda Sul, após perder na sua estreia no futebol angolano.

O avançado brasileiro do Petro de Luanda Tiago Azulão lidera a lista de marcadores, com 13 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com sete, e Julinho, do Interclube, com cinco.

Resultados da 15.ª jornada:

Segunda-feira, 21 novembro

Sagrada Esperança - Isaac de Benguela, 2-1

Quarta-feira, 7 dezembro

Wiliete de Benguela - Académica do Lobito, 2-1

Bravos do Maquis - Sporting de Benguela, 1-0

Quarta-feira, 14 dezembro

Cuando Cubango FC - Petro de Luanda, 1-2

Desportivo da Lunda Sul - Recreativo do Libolo, 1-0

Quinta-feira, 29 dez:​​​​​​embro

Interclube - 1.º de Agosto

Santa Rita de Cássia - Sporting de Cabinda

ASK Dragão do Uige - Desportivo da Huila

Classificação

1. Petro de Luanda, 34 pontos

2. Wiliete de Benguela, 30

3. Sagrada Esperança, 24

4. 1.º de Agosto, 23

5. Interclube, 22

6. Santa Rita de Cássia, 17

7. Desportivo da Huila, 16

8. Académica do Lobito, 16

9. Sporting de Cabinda, 15

10. Cuando Cubango FC, 14

11. Recreativo do Libolo, 13

12. Bravos do Maquis, 13

13. Desportivo da Lunda Sul, 12

14. Sporting de Benguela, 9

15. Isaac de Benguela, 7

16. ASK Dragão do Uige, 3