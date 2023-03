Petro de Luanda perde e está fora da Champions africana

Em jogo da quinta jornada do Grupo A, disputado em território argelino, o golo foi marcado por Muaki, aos 90 minutos.

Os angolanos do Petro de Luanda, sob comando do português Alexandre Santos, perderam diante do JS Kabylie, da Argélia, por 1-0, e estão eliminados da Liga dos Campeões africanos.

Em jogo da quinta jornada do Grupo A, disputado em território argelino, o golo foi marcado por Muaki, aos 90 minutos.

Os angolanos disputam o último jogo, para cumprir calendário, em 30 de março, em Luanda, diante do AS Vita Club, da República Democrática do Congo.

No outro jogo do mesmo grupo, o AS Vita Club, da RDC, e o Wydad, de Marrocos, empataram a zero.

O JS Kabylie lidera o Grupo A, com 10 pontos, seguido pelo Wydad, também com 10, enquanto o Petro de Luanda é terceiro, com quatro, e o AS Vita Club é o último, igualmente com quatro.