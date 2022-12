Petro de Luanda defronta o Wydad na Liga dos Clubes Campeões Africanos

Os angolanos do Petro de Luanda, orientados pelo português Alexandre Santos, voltam a defrontar o Wydad de Casablanca, de Marrocos, na Liga dos Clubes Campeões Africanos, ditou esta segunda-feira o sorteio, realizado no Cairo.

Além do Petro de Luanda e do Wydad, o Grupo A da competição ficou formado pelo Vita Club, da República Democrática do Congo, e pelo JS Kabylie, da Argélia.

Na edição passada da competição africana, o Wydad de Casablanca eliminou o Petro de Luanda nas meias-finais e conquistou o troféu.

A fase de grupos da prova arranca em 10 de fevereiro de 2023.