Petro de Luanda, de Alexandre Santos, vence Recreativo do Libolo

Líder do Girabola passou a somar 44 pontos, mais cinco do que o 1.º de Agosto.

O Petro de Luanda, do treinador português Alexandre Santos, venceu este domingo o Recreativo do Libolo por 2-1, na província angolana do Cuanza Sul, e reforçou a liderança do campeonato angolano.

Em jogo da 21.ª jornada, Jaredi, aos 38 minutos, e Tiago Azulão, aos 37, marcaram os golos dos petrolíferos, enquanto Andeloy, aos 90, reduziu a desvantagem.

Com este triunfo, o Petro passou a somar 44 pontos, mais cinco do que o 1.º de Agosto, que venceu o Desportivo da Huila, orientado pelo português Paulo Torres, por 2-0, com golos de Keliano, aos 34, e Dago, aos 36.

Com esta derrota, o Desportivo da Huila mantém-se sem nono, com 24 pontos.

O Santa Rita de Cássia venceu o Wiliete de Benguela por 1-0 e reforçou sexto lugar, com 29 pontos, após golo de Gui, aos 38.

O Sporting de Cabinda, por sua vez, venceu o Sporting de Benguela por 1-0, com golo de Carlos Barulho, aos 58 minutos.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com 11, e Julinho, do Interclube, com oito.

Resultados da 21.ª jornada:

Quinta-feira, 23 de fevereiro:

ASK Dragão do Uige - Académica do Lobito, 0-0

Sábado, 4 de março:

Sagrada Esperança - Desportivo da Lunda Sul, 3-2

Interclube - Bravos do Maquis, 1-0

Domingo, 5 de março:

Recreativo do Libolo - Petro de Luanda, 1-2

Sporting de Cabinda - Sporting de Benguela, 1-0

1.º de Agosto - Desportivo da Huila, 2-0

Wiliete de Benguela - Santa Rita de Cássia, 0-1

Isento: Isaac de Benguela

Classificação:

1. Petro de Luanda, 44 pontos

2. 1.º de Agosto, 39

3. Interclube, 37

4. Sagrada Esperança, 37

5. Wiliete de Benguela, 30

6. Santa Rita de Cássia, 29

7. Académica do Lobito, 25

8. Recreativo do Libolo, 25

9. Desportivo da Huila, 24

10. Bravos do Maquis, 20

11. Sporting de Cabinda, 20

12. Desportivo da Lunda Sul, 17

13. Sporting de Benguela, 13

14. Isaac de Benguela, 9

15. ASK Dragão do Uige, 6