Petro de Luanda, de Alexandre Santos, reassume liderança do Girabola

Após golear o Sporting de Benguela, por 7-1.

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, goleou o Sporting de Benguela, por 7-1, e reassumiu a liderança do campeonato angolano de futebol, em jogo antecipado da 23.ª jornada.

Pedro Pinto, aos quatro minutos, Tiago Azulão, aos 13, 44 e 76, Yano, aos 19 e 55, e Caranga, aos 83, marcaram os golos da formação de Luanda, sendo que, pelo meio, Valente reduziu para os visitantes, aos 34.

O Petro de Luanda lidera o Girabola, com 47 pontos, mais dois do que o 1.º de Agosto, segundo colocado.

O avançado brasileiro Tiago Azulão lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 18 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com 12, e Julinho, do Interclube, com oito.