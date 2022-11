Petro de Luanda, de Alexandre Santos, perde no dérbi com o 1.º de Agosto

O golo dos vencedores foi marcado por Bito, aos 90+7 minutos.

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, foi derrotado na terça-feira pelo 1.º de Agosto, por 1-0, no jogo de conclusão da 10.ª jornada, e perdeu terreno na liderança do campeonato angolano.

O golo dos vencedores foi marcado por Bito, aos 90+7 minutos, na última jogada de contra-ataque antes do apito final do árbitro do encontro.

Com esta vitória, o 1.º de Agosto ascendeu a quinto do campeonato angolano, com 16 pontos, menos nove do que o líder Petro de Luanda, que, apesar da derrota, comanda o campeonato, com 25 pontos.

O Wiliete de Benguela é segundo, com 23 pontos.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com nove golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.