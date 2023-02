Petro de Luanda, de Alexandre Santos, perde Liga dos Campeões africana

Derrota diante do Wydad de Casablanca, por 1-0.

Os angolanos do Petro de Luanda, orientados pelo treinador português Alexandre Santos, perderam esta sexta-feira diante do Wydad de Casablanca, por 1-0, em jogo da terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões africana de futebol.

Em Marrocos, Jabrane, aos 34 minutos, de penálti, inaugurou o marcador, após bater o guarda-redes luso-angolano Hugo Marques.

Apesar da derrota, bastante contestada por Alexandre Santos, devido à atuação da equipa de arbitragem, o Petro de Luanda conserva a liderança do grupo A, com quatro pontos, os mesmos do JS Kabylie, segundo classificado, e que no sábado defronta o AS Vita Club, que ainda não pontuou.

O Wydad de Casablanca, de Marrocos, ascendeu a terceiro, com três pontos.