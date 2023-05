Petro de Luanda, de Alexandre Santos, atrasa-se na liderança do Girabola

Fruto do empate 1-1 diante do Wiliete de Benguela, em Luanda, em jogo da 28ª jornada.

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, atrasou-se na corrida à reconquista do campeonato angolano, ao empatar hoje 1-1 diante do Wiliete de Benguela, em Luanda, em jogo da 28ª jornada.

Os visitantes inauguraram o marcador aos 12 minutos, por intermédio de Nelito, e Gilberto, aos 50, restabeleceu a igualdade, elevando para 63 os pontos alcançados pelo Petro, quando faltam duas jornadas para o fim do Girabola.

O 1.º de Agosto, perseguidor direto dos campeões angolanos, com menos seis pontos, pode encurtar a distância, caso vença no domingo o Sagrada Esperança, terceiro, com 46.

A Académica do Lobito e o Isaac de Benguela empataram 2-2, com um bis de Paizinho, aos 70 e 97 minutos, para a Académica do Lobito, enquanto Quinzinho, aos 67 e 86, marcou para os visitantes.

O avançado brasileiro Tiago Azulão lidera a lista dos melhores marcadores do campeonato, com 19 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 15, Julinho (Interclube), com 13, e Dago (1.º de Agosto), com onze.