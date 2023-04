Petro de Luanda, de Alexandre Santos, aproxima-se do título do Girabola

Venceu por 2-0 na receção a Académica do Lobito, em jogo da 26ª jornada.

O Petro de Luanda, treinado pelo português, Alexandre Santos, deu este domingo um passo importante rumo à reconquista do título angolano, ao vencer por 2-0 na receção a Académica do Lobito, em jogo da 26ª jornada do Girabola.

Jaredi aos 32 minutos, e Gilberto, aos 41, marcaram os golos, que colocam os campeões angolanos mais perto do cobiçado troféu, com 59 pontos, a quatro jornadas do fim do campeonato angolano de futebol.

Na próxima jornada, o Petro de Luanda viaja à província angolana da Lunda Norte para defrontar o Sagrada Esperança, terceiro classificado do campeonato, com 46 pontos.

Na mesma tarde, noutro ponto do território angolano, o ASK Dragão do Uíge e o Bravos do Maquis empataram a zero, na província angolana do Uíge.

O avançado brasileiro Tiago Azulão lidera a lista dos melhores marcadores do campeonato, com 19 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 14, Dago (1.º de Agosto), com nove, e Julinho (Interclube), também com nove.