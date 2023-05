Petro de Luanda autorizado a jogar Supertaça africana no Estádio 11 de Novembro

Redação com Lusa

Português Alexandre Santos é o treinador da formação angolana.

O Ministério da Juventude e Desportos angolano autorizou o Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, a utilizar o Estádio 11 de Novembro para os jogos da Supertaça africana de futebol.

O Governo angolano justificou a medida com o facto de a referida infraestrutura estar certificada pela Confederação Africana de Futebol (CAF) para acolher os jogos dos campeões angolanos.

Em 20 de abril deste ano, o Estádio 11 de Novembro, em Luanda, voltou a ser encerrado, para obras profundas, devido ao seu mau estado de conservação, que tem causado sucessivos encerramentos para obras de melhoramento, após inspeções da CAF.

A primeira edição da Supertaça africana de futebol vai jogar-se nos meses de outubro e novembro de 2023, e as obras de reparação dos problemas na estrutura do estádio, como fissuras nos pilares e paredes, problemas nos elevadores, nas cabines de imprensa, bem como um visual menos recomendável no seu exterior, vão ser efetuadas, garantiu o Governo angolano.