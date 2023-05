Petro de Alexandre Santos a um ponto de revalidar título em Angola

Os campeões angolanos, que estão a um ponto de revalidar o título do Girabola, chegaram aos 66 pontos, mais seis do que o seu arquirrival 1º de Agosto

O Petro de Luanda, orientado pelo português Alexandre Santos, venceu 2-1 o Desportivo da Huila, de Paulo Torres, e está a um ponto de revalidar o título angolano de futebol, em jogo em atraso da 20.ª jornada

Em partida disputada na província angolana da Huila, Gleison, aos 53 minutos, e Megue, aos 78, marcaram os golos do Petro, enquanto Adó Pena, aos 79, reduziu para o Desportivo.

O avançado brasileiro Tiago Azulão (Petro de Luanda) lidera a lista dos melhores marcadores do campeonato, com 19 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 15.