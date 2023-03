Pedro Gonçalves convoca 26 jogadores para duplo confronto da seleção angolana

A lista conta com as presenças de quatro jogadores que evoluem em Portugal, nomeadamente, Kadu, do Alverca, Kialonda Gaspar, do Estrela da Amadora, Beni Mukendi, do Casa Pia, e Nelson da Luz, do Vitória de Guimarães.

O selecionador angolano, o português, Pedro Gonçalves, convocou na terça-feira 26 futebolistas para os confrontos frente ao Gana, da fase de grupos de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2023 (CAN'2023), na Costa do Marfim.

Os jogos para a terceira e quarta jornadas acontecem em 23 de março, em Kumasi, no Gana, e uma semana depois, os angolanos recebem os mesmos ganeses, em Luanda, para o confronto da segunda mão, e consequentemente, da quarta jornada.

O conjunto angolano concentra-se no dia 19 de março, em Argel, na Argélia, onde vai realizar três treinos, que antecedem a viagem para o Gana.

O Gana lidera o Grupo E, com quatro pontos, seguido por Angola, que tem o mesmo número de pontos, na segunda posição. A República Centro-Africana é a terceira, com um, seguida por Madagáscar, que ocupa a última posição, também com um.

Lista dos 26 convocados:

Guarda-redes: Neblú (1. ° de Agosto), Kadu (Alverca) e Hugo Marques (Petro de Luanda).

Defesas: Jonathan Buatu (Valenciennes, Fra), Eddie Afonso (Petro de Luanda), Gigli Ndefe (Liberec, Che), Kialonda Gaspar (Estrela da Amadora, Por), Lulas (Sagrada Esperança), Núrio Fortuna (Gent, Bel) e Pedro (Petro de Luanda).

Médios: Fredy (Antalyaspor, Tur), Beni Mukendi (Casa Pia. Por), Bruno Paz (Konyaspor, Tur), Show (Ludogorets, Bul), Keliano (1.° de Agosto), Megue (Petro de Luanda) e Estrela (Erzurumspor, Tur).

Avançados: Mabululo (Al lttihad, Egi), Gilberto (Petro de Luanda), Hélder Costa (Al Ittihad Jeddah, Ara), Gelson Dala (Al-Wakrah, Qat), Lucas João (Reading, Ing), Mbala Nzola (Spezia, Ita), Ary Papel (Al Akhdar, Lba), Nelson da Luz (Vitória de Guimarães, Por), e Zito Luvumbo (Cagliari, Ita).