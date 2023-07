Palmeira do Sal sagra-se campeão de Cabo Verde pela primeira vez

Venceu na final a Académica do Mindelo, no desempate por penáltis.

A Palmeira do Sal sagrou-se campeã de Cabo Verde em futebol pela primeira vez, após vencer na final a Académica do Mindelo, por 7-6, no desempate por penáltis, após um empate 1-1 no tempo regulamentar.

Em jogo disputado no Estádio Dau D"Segunda, na ilha do Maio, registou-se um empate a zero na primeira parte, mas Académica do Mindelo entrou logo a ganhar no segundo tempo, com um golo de Aí, aos 48 minutos.

Quando a "Mica" já se preparava para fazer a festa, a Palmeira empatou o jogo aos 89 minutos, por Latche, na marcação de um livre direto, forçando assim o prolongamento.

No tempo extra, as duas equipas bem tentaram, mas manteve-se o empate, e na marcação das grandes penalidades a Palmeira levou a melhor e venceu por 7-6, conquistando assim o primeiro título nacional na sua história nesta que foi a sua segunda presença na final.

O jogo foi a reedição da final do ano passado, ganha pela Académica, que falhou a "dobradinha", já que venceu a Taça de Cabo Verde há duas semanas.

No ano passado, os "estudantes" do Mindelo venceram a Palmeira por 1-0, conquistando o campeonato pela quinta vez na sua história, após 1953, 1964, 1967 e 1989.