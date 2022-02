Ziyech não volta à seleção de Marrocos: "É a minha decisão final"

Ziyech não joga mais por Marrocos devido ao conflito com o selecionador Vahid Halilhodzic.

O futebolista marroquino Hakim Ziyech, que alinha nos ingleses do Chelsea, anunciou esta terça-feira que não jogará mais pela seleção do seu país, na sequência do conflito que protagoniza com o selecionador, o bósnio Vahid Halilhodzic.

"Não vou voltar para a seleção. É a minha decisão final e está bem definida na minha cabeça. Quero agora concentrar-me no meu clube", disse Ziyech, em declarações ao canal Abu Dhabi, antes de defrontar os sauditas do Al Hilal para o Mundial de Clubes.

O craque marroquino já não tinha sido convocado pelo selecionador Vahid Halilhodzic para a Taça das Nações Africanas (CAN), que terminou no domingo com a vitória do Senegal sobre o Egito.

Este anúncio de Ziyech surge poucos dias depois de Halilhodzic ter justificado, em conferência de imprensa, a não convocação do extremo do Chelsea para a CAN com a sua falta de disciplina.

"Não posso chamar um jogador que pode fazer implodir o grupo, mesmo que ele se chame Lionel Messi", explicou Halilhodzic, na quinta-feira passada, durante uma entrevista coletiva na sequência da eliminação de Marrocos da CAN nos quartos de final.

Halilhodzic deu mesmo o exemplo de dois selecionadores franceses para defender a sua tese: "Aimé Jacquet e Didier Deschamps sagraram-se campeões do mundo depois de dispensarem os melhores jogadores. Não sou o primeiro a fazer isto".