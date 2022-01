Zaidu antevê duelo com Salah na CAN: "Não tenho medo de o enfrentar"

CAN arranca este domingo e a Nigéria, do lateral-esquerdo portista, defronta terça-feira o Egito, do extremo do Liverpool

A perspetiva de apanhar pela frente um jogador como Mohamed Salah é capaz de ser suficiente para deixar qualquer lateral-esquerdo de pé atrás... menos Zaidu. Por muito que o extremo do Liverpool seja considerado um dos melhores do Mundo e ocupe o primeiro lugar da lista de melhores marcadores da Premier League, o defesa nigeriano do FC Porto garantiu, na antevéspera do encontro entre a Nigéria e o Egito na CAN, que não receia o egípcio.

"Joguei contra o Salah no Liverpool por duas vezes esta época na Liga dos Campeões e não tenho medo de o enfrentar outra vez. Apesar de termos perdido os dois jogos na Liga dos Campeões, consegui minimizar as suas penetrações e influência nas duas derrotas", afirmou Zaidu, citado pelo site "Complete Sports", antes da viagem para os Camarões, país que organiza a Taça de África as Nações.

"Tendo jogado contra ele, estou confiante que podemos controlá-lo e impedir o ataque egípcio de nos ferir. Temos uma equipa jovem e boa no ataque, que consegue marcar golos. Por isso, os egípcios devem temer-nos também. Acredito que os podemos vencer se conseguirmos ser bons taticamente", acrescentou o lateral.

A Nigéria já arrecadou o troféu por três ocasiões, a última das quais em 2013, pelo que Zaidu inclui as "Super Águias" entre os "favoritos". "Primeiro temos de tentar a qualificação na fase de grupos. Queremos ganhar e escrever a nossa história. Não será fácil, mas com a graça de Deus, podemos consegui-lo", rematou.