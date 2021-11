Wiliete vence Sporting e ascende ao segundo lugar do Girabola

O Wiliete ascendeu à segunda posição, com 15 pontos, e está a um do líder Petro de Luanda

O Wiliete de Benguela venceu o Sporting, também de Benguela, por 4-0, em jogo da sétima jornada do campeonato angolano.

Ning, aos 34 e 49 minutos, Giovani, aos 59, e Bugo, aos 91, marcaram os golos da partida.

Com este resultado, o Wiliete ascendeu à segunda posição, com 15 pontos, e está a um do líder Petro de Luanda, orientado pelo português Alexandre Santos.

Os jogos entre Bravos do Maquis e o líder Petro de Luanda, Recreativo do Libolo e 1.º de Agosto, e o Sporting de Cabinda e o Sagrada Esperança, para a mesma jornada, foram adiados, sem data, por estas equipas terem cedido jogadores à seleção angolana.

Depú, do Sagrada Esperança, lidera a lista de melhores marcadores, com cinco golos, os mesmos que Ning, do Wiliete de Benguela, seguido por Yano, do Petro de Luanda, com quatro, e Giresse, do Recreativo do Libolo, também com quatro.

Resultados da sétima jornada

Sábado, 13 novembro

Kabuscorp do Palanca - Cuando Cubango FC, 2-0

Domingo, 14 novembro

Desportivo da Lunda Sul - Recreativo da Caála, 1-0

Desportivo da Huila - Interclube, 1-0

Progresso do Sambizanga - Académica do Lobito, 1-1

Segunda-feira, 15 novembro

Wiliete de Benguela - Sporting de Benguela, 4-0

Jogos adiados

Bravos do Maquis - Petro de Luanda

Recreativo do Libolo - 1º de Agosto

Sporting de Cabinda - Sagrada Esperança

Classificação:

1. Petro de Luanda, 16 pontos.

2. Wiliete de Benguela, 15.

3. Interclube, 12.

4. Sagrada Esperança, 11.

5. 1.º de Agosto, 10.

6. Desportivo da Huila, 9

7. Bravos do Maquis, 9.

8. Desportivo da Lunda Sul, 9.

9. Recreativo do Libolo, 8.

10. Cuando Cubango FC, 7.

11. Kabuscorp do Palanca, 7.

12. Recreativo da Caála, 7.

13. Académica do Lobito, 6.

14. Sporting de Cabinda, 6.

15. Progresso do Sambizanga, 2.

16. Sporting de Benguela, 1.