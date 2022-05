WAC Casablanca conquista Liga dos Campeões africanos pela terceira vez

Venceu na final o Al Ahly, por 2-0. Zouheir El Moutaraji, com um bis, foi o herói.

O WAC Casablanca sagrou-se campeão africano de futebol pela terceira vez na sua história, ao vencer na final o detentor do troféu, Al Ahly, por 2-0.

A jogar em casa, no Stade Mohamed V, em Casablanca, a formação marroquina assegurou o triunfo diante dos egípcios graças a um bis de Zouheir El Moutaraji, aos 15 e 48 minutos.

O Al Ahly, recordista de troféus (10) e que tinha conquistado as duas edições anteriores da competição, terminou o encontro reduzido a 10 elementos, por expulsão do central Rami Rabia (90+2 minutos), jogador que passou pelo Sporting em 2014/15.

Esta foi a terceira vez que o WAC Casablanca conquistou a Champions africana, depois de já ter erguido o troféu em 1992 e 2017.

Com esta conquista, o conjunto marroquino igualou os ganeses do Assante Kotoko e os rivais e compatriotas do Raja Casablanca, todos com três títulos africanos.